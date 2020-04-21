Член Совфеда: сейчас не лучшее время для покупки жилья

Льготная ипотека — хорошая идея. Но не для покупателей, а для строительной отрасли.

Такую мысль высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, запуск такой программы поддерживает в первую очередь строителей: будут объемы работы, сохранятся рабочие места. Это положительно скажется на экономике страны.

"Но дело в том, что 6,5% — это очень высокая ставка, если сравнивать с мировыми ставками на ипотеку. Богатые люди в ипотеку не покупают. А для бедных, когда есть высокая неопределенность экономической ситуации на ближайшие годы, ведь предполагается определенная рецессия, 6,5% — это достаточно высокая ставка. Если у людей нет денег, то для них и 3%, и 4%, и 5%, и 6% — это много. Тем более когда во многих странах ипотечная ставка обнуляется, а мы — 6,5%", — пояснил Калашников, добавив, что это "красивый жест, но малоэффективный".

Напомним, что ипотека под 6,5% годовых — одна из мер поддержки граждан в кризисной ситуации. О ней объявил президент Владимир Путин. Банки уже начали принимать заявления от тех, кто готов приобрести квартиру в новостройке на льготных условиях. Такую ипотеку оформляют в следующих банках: