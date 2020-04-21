Россияне надеются на улучшение диалога с властями после пандемии

Итогом окончания эпидемии коронавируса в России должно стать улучшение диалога между обществом и властями, а также должно вырасти уважение к медикам и уровень взаимопомощи между людьми. Об этом свидетельствуют данные опроса портала "Стоп Коронавирус".

Респондентов спрашивали, каких позитивных изменений они ожидают после окончания эпидемии. Опрос был составлен в виде формы, в которой можно выбрать один из вариантов ответа: рост уважения к профессии врача, рост взаимопомощи между людьми, улучшение диалога власти и граждан, переход многих сфер в онлайн (в первую очередь образование, культура, фитнес), переход на удаленную работу там, где это возможно, а также развитие внутреннего туризма.

"Респонденты имели возможность выбрать сразу несколько позиций и места в рейтинге распределились следующим образом: 1. Улучшение диалога власти и граждан (51-55% ответов);2. Рост уважения к профессии врача (20-40% ответов);3. Рост взаимопомощи между людьми (12-35%)", — говорится на сайте.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что только 30% россиян продолжают полноценную работу в дистанционном формате. При этом большинство опрошенных не одобряют удаленную работу и мечтают о возвращении в офис.