В компании "Яндекс" прокомментировали виртуальные митинги, которые прошли 20 апреля в нескольких городах России с использованием сервисов "Карты" и "Навигатор".

Представители компании сообщили, что не собираются закрывать доступ к "разговорчикам", однако их применения ограничат.

"Вчера "Яндекс.Навигатор" стал площадкой для публичных высказываний по политическим и социальным вопросам. Пользователи ставили на карту точки, которые находились вдали от их реального местоположения", — сообщили в компании.

"В сервисе будут автоматически ограничиваться сообщения, которые публикуются не в точке, где находится пользователь, так как это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации", — добавили в "Яндексе".