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Источник Правда.Ру

Принцу Гарри сделали операцию по пересадке волос

Общество

Супруг Меган Маркл принц Гарри перенес операцию по пересадке волос. Об этом сообщают британские таблоиды со ссылкой на анонимные источники.

По имеющимся данным, внук британской королевы обратился в престижную трихологическую клинику в Лондоне в декабре 2019 года. Именно там ему и сделали необходимую операцию. Также Гарри обсудил с врачами альтернативные способы решения, если пересадка не даст результатов.

Волосы в британской королевской семье

35-летний Гарри стал не первым мужчиной в королевской семье Великобритании, который испытывает проблемы с шевелюрой. Его брат Уильям, который старше на два года, лишился большей части волос довольно рано. Гарри обзавелся проплешиной несколько лет назад и, судя по всему, не намерен с ней мириться в отличие от брата.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы. Так пара решила поддержать нуждающихся в этот непростой период.

Темы принц гарри меган маркл
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