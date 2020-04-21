Супруг Меган Маркл принц Гарри перенес операцию по пересадке волос. Об этом сообщают британские таблоиды со ссылкой на анонимные источники.
По имеющимся данным, внук британской королевы обратился в престижную трихологическую клинику в Лондоне в декабре 2019 года. Именно там ему и сделали необходимую операцию. Также Гарри обсудил с врачами альтернативные способы решения, если пересадка не даст результатов.
35-летний Гарри стал не первым мужчиной в королевской семье Великобритании, который испытывает проблемы с шевелюрой. Его брат Уильям, который старше на два года, лишился большей части волос довольно рано. Гарри обзавелся проплешиной несколько лет назад и, судя по всему, не намерен с ней мириться в отличие от брата.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы. Так пара решила поддержать нуждающихся в этот непростой период.
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