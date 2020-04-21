Первомай в России отметят онлайн

Профсоюзы России готовятся к празднованию Первомая, который в этом году пройдет онлайн.

Об этом рассказала заместитель председателя Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

"1 Мая — все-таки праздник труда, мира. Мир, труд, май — наши традиционные лозунги. Поэтому, конечно, мы готовимся 1 Мая отметить онлайн на отдаленном расстоянии. Не то что отметить, а обсудить те проблемы, которые волнуют сегодня людей. И я уверена, что мы примем сегодня решение", — пояснила депутат.

По ее словам, России нужно постепенно восстанавливать работу предприятий малого и среднего бизнеса. Но в каждом регионе ситуация отдельная, поэтому решения должны принимать местные власти.

"Но наша задача будет такая, чтобы все-таки как можно больше предприятий заработало, в том числе и малый, и средний бизнес, не обанкротились, не разваливались, а сохранялись рабочие места. Я думаю, потихоньку надо приступать к работе", — пояснила Валентина Кабанова.

Напомним, что до 30 апреля в России действует нерабочий период. Будет ли он продлен, неизвестно. Однако парад и все массовые мероприятия, посвященные Дню Победы в Москве и регионах отменены.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по итогам опроса, треть россиян выступает за то, чтобы длительные майские праздники перенести на другой период. Это даст возможность начать дачный сезон, высадить сезонные овощи. Еще 30% респондентов считают, что ближайшие праздники в России вообще нужно в этом году отменить. 27% опрошенных выразили недоумение, зачем праздники куда-то переносить, ведь сейчас и так большинство граждан России не работает.