Около 100 российских журналистов заразились коронавирусом нового типа. Ещё почти 500 журналистов находятся в самоизоляции. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Журналисты также относятся к зоне риска. Мы внимательно следим за тем, что происходит с нашими коллегами. По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов на сегодняшний день имеют диагноз "коронавирусная инфекция". Около 500 человек находятся в карантине и самоизоляции. К сожалению, в Москве недавно был первый случай смерти одного из журналистов", — рассказал Волин.