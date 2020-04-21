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Источник Правда.Ру

В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку

Общество

В московском метрополитене со вторника, 21 апреля, прекратили продажу билетов на одну поездку. Об этом заявили в пресс-службе метро.

"В соответствии с указом мэра с сегодняшнего дня мы перестали продавать разовые билеты в кассах. Очередей нет. Не забудьте привязать вашу "Тройку" к цифровому пропуску", — говорится в сообщении.

Для проезда в общественном транспорте сейчас можно воспользоваться картами "Тройка", "Стрелка", социальными картами, а также абонементом на месячный проезд. Все карты необходимо "привязать" к цифровому пропуску, разрешающему передвижение. Рекомендуется делать это не менее чем за пять часов до предполагаемой поездки.

Пополнить карты можно в кассах, специальных терминалах или с помощью специальных приложений и/или сайтов, а также личные кабинеты большинства банков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что около 3 млн человек в Москве продолжают ходить на работу. Еще 2 млн трудятся дистанционно. Другие 2 млн находятся на больничных и в отпусках. Такой статистикой поделился мэр столицы Сергей Собянин.

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