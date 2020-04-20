"Октоберфест" отменили из-за эпидемии коронавируса

Ежегодный немецкий фестиваль "Октоберфест" не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. Официально об отмене организаторы мероприятия объявят завтра.

"Октоберфест" в Баварии ежегодно посещает более 6 млн человек. В дни его проведения туристы тратят более 1 млн евро — это сумма, которая учитывает затраты на пиво, еду и проживание в гостиницах.

История "Октоберфеста"

Впервые фестиваль состоялся 12 октября 1810 года. Поводом стало бракосочетание кронпринца Людвига и принцессы Терезы. С тех пор мероприятие проходило почти каждый год. Тем не менее, фестиваль отменялся в годы войн, а также эпидемий и бедственного положения в экономике страны в 20-ых.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава ВОЗ заявил о необходимости постепенного снятия ограничительных мер. Он отметил, что некоторые страны уже заявили о намерении снять часть запретов, введенных в связи с пандемией. Каждое такое решение должно быть принято только с учетом безопасности граждан, добавили в организации.