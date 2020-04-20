Американская блогерша раскрыла секрет идеального селфи

Блогер-визажист из США Элеанор Барнс раскрыла главный секрет создания идеального селфи. По её словам, фронтальная камера телефона искажает овал лица, однако есть способ, который позволяет это обойти.

По словам Барнс, телефон необходимо отдалить от лица на максимально возможно расстояние , а для съёмки воспользоваться зумом. В таком режиме искажение лица получится минимальным.

Также блогер посоветовала использовать сторонние приложения для камеры, поскольку стандартные не всегда позволяют зумировать фронтальную камеру.