Число пациентов с подозрением на коронавирус в Нью-Йорке снизилось

В Нью-Йорке снизилось число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.

"Число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, сократилось за период с 17 до 18 апреля с 317 до 212. Это действительно заметное улучшение", — заявил он.

При этом выросло количество тех, кто нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. Эта цифра увеличилась с 849 до 853. По словам мэра, больницы обеспечены необходимым количеством аппаратов.

Де Блазио также рассказал о том, что в городе до июня продлевается запрет на массовые мероприятия. Все запланированные события он пообещал провести позднее.

Кроме того, 23 мая в Нью-Йорке начнется производство медицинских халатов. На данный момент город является лидером по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в США — более 134 тыс. Всего в стране зафиксировано более 772 тыс. больных

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