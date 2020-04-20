В компании "Яндекс" сообщили, что с 20 апреля тестирование на коронавирус на дому, которое было организовано "Яндексом", стало бесплатным для всех россиян.

"Каждый день система анализирует все заявки на бесплатное тестирование, количество возможных тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по зонам доставки в зависимости от возраста заявителя и времени подачи заявки. Заявки собираются в географические зоны для оптимизации логистики и доставки наибольшего количества тестов в день", — сообщили в компании.