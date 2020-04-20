Эксперты Южной Кореи не исключают возвращения коронавируса зимой

Вероятность возникновения новой вспышки коронавируса сохраняется, заявила директор национального Центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Южной Кореи Чон Ын Ген.

По ее словам, в короткие сроки остановить эпидемию будет весьма непросто, так как у многих носителей вируса заболевание протекает бессимптомно. Ситуация может осложниться зимой.

"Существует вероятность того, что с наступлением зимы, в благоприятной для появления инфекции среде, коронавирус снова начнет широко распространяться", — заявила Чон Ын Ген.

По прогнозам эксперта, для полной победы над распространением коронавируса может понадобиться не менее года, а то и нескольких лет. Связано это с тем, что у специалистов пока нет точных данных о выработке иммунитета у тех, кто заразился.

Коронавирус в Южной Корее

В данный момент в стране зарегистрировано более 10 тыс. случаев заражения. При этом жертвами заболевания стали только 236 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что граждане 90 стран мира больше не смогут въехать в Южную Корею, не имея визы. Такое решение приняли власти страны.