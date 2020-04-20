С 6 по 12 апреля на территории России замедлился рост продаж алкоголя по сравнению с прошлой неделей. Об этом сказано в исследовании компании Nielsen, которое опубликовал ТАСС.
"В целом продажи алкоголя в крупнейших розничных сетях России с 6 по 12 апреля в натуральном выражении выросли на 18,8% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года. На предыдущей неделе прирост был 25,6% к аналогичному периоду 2019 года", — утверждают эксперты.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.