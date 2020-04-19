В кабмин поступило предложение приравнять мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив разработало комплекс мер поддержки рынка труда и занятости населения на период эпидемии коронавируса.

Свое видение путей решения проблемы АСИ направило в адрес премьер-министра правительства РФ. В документе, подписанном директором агентства Светланой Чупшевой, предлагается приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ для получения ими льгот и пособий, в частности, пособий по безработице.

Подсмотрено в Португалии

Стоит отметить, что, как следует из текста документа, аналогичная мера уже действует в Португалии — там на период пандемии и восстановления ее последствий 580 тыс. трудовых мигрантов приравняли к гражданам страны.

Пособия и переподготовка

Помимо этого, АСИ предлагает организовать подготовку мигрантов "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры".

Для реализации этого Агентство считает возможным использовать средства нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Напомним, что по поручению президента в стране размер максимального пособия по безработице равен МРОТ. Об этом подробнее — здесь.