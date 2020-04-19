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Источник Правда.Ру

Британский пилот поделился самыми лакомыми кусочками своей работы

Общество

Летчик Британской авиакомпании Бернис Моран назвал три самых незабываемых момента на своей работе. Бернис летает уже 12 лет.

Первое, что нравится летчику, это звук прогревающихся двигателей перед взлетом. Больше всего Морана завораживает реакция пассажиров.

"Когда экипаж находится в предвкушении полета", — говорит он.

Во-вторых, когда лайнер ускоряется при разгоне по взлетно-посадочной полосе, нос самолета поднимается в воздух, а шасси отрываются от земли.

"Одновременно это и очень напряженный момент, потому что пока самолет не займет предписанную высоту полета, экипаж не может расслабиться", — пояснил он.

И третий момент, которого пилоты ждут, это обед.

"Я с нетерпением жду меню, — признается Моран. — Но изучаю его, только когда включен автопилот".

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