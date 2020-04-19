Коллекторы жалуются на количество молодых должников

8% от тех, кто просрочил платежи по займам составляет молодежь до 24-х лет. Это вдвое больше, чем было 3 года назад, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"За последние три года в два раза выросло количество должников в возрасте до 24 лет, если в начале 2018 года на них приходилось лишь 3%, в 2019 году — около 5%, то сейчас практически 8%", — сказал он, добавив, что средний возраст должников составляет около 40-41 года.

Мехтиев объяснил, что такая динамика связана с тем, что после кризиса банки стали более активно искать новых клиентов, и наиболее перспективной казалась молодежь. Однако, не у всех молодых людей есть постоянная работа, говорит президент НАПКА.