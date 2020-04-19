Ранее президент России Владимир Путин поручил Совету безопасности РФ перенести организацию Парада Победы, который ежегодно проводится 9 мая на Красной площади.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это решение далось Владимиру Путине непросто. Он утверждает, что российский лидер поставил в приоритет здоровье людей, но речи о том, чтобы не отмечать 9 мая не было.
"Мы все равно все будем отмечать. А как же 9 мая не отметить? Это обязательно", — пояснил Песков.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.