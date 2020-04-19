Песков рассказал о сложности в принятии решения о переносе парада 9 мая

Ранее президент России Владимир Путин поручил Совету безопасности РФ перенести организацию Парада Победы, который ежегодно проводится 9 мая на Красной площади.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это решение далось Владимиру Путине непросто. Он утверждает, что российский лидер поставил в приоритет здоровье людей, но речи о том, чтобы не отмечать 9 мая не было.