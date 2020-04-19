В Росстате назвали количество россиян старше 100 лет

На начало текущего года в России проживало 22,6 тысяч человек старше 100 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на статистику Росстата.

Наибольшее количество долгожителей проживает в Москве - 7,7 тысяч человек. На втором месте - Санкт-Петербург (3,5 тысяч человек). Тройку лидеров закрывает Астраханская область (752 человека).

Статистика показывает, что за последний год количество долгожителей возросло на 10%, а за последние 10 лет увеличилось в три раза.