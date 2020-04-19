На начало текущего года в России проживало 22,6 тысяч человек старше 100 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на статистику Росстата.
Наибольшее количество долгожителей проживает в Москве - 7,7 тысяч человек. На втором месте - Санкт-Петербург (3,5 тысяч человек). Тройку лидеров закрывает Астраханская область (752 человека).
Статистика показывает, что за последний год количество долгожителей возросло на 10%, а за последние 10 лет увеличилось в три раза.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.