В поздравлении россиян с Пасхой президент России Владимир Путин напомнил, что ограничения, введенные против распространения коронавируса необходимо соблюдать, даже в праздники.
"В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всём мире - коронавирусной инфекции", - сказал он в поздравлении россиян с Пасхой, опубликованном на сайте Кремля.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.