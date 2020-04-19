Путин напомнил о ограничениях, связанных с коронавирусом

В поздравлении россиян с Пасхой президент России Владимир Путин напомнил, что ограничения, введенные против распространения коронавируса необходимо соблюдать, даже в праздники.

"В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всём мире - коронавирусной инфекции", - сказал он в поздравлении россиян с Пасхой, опубликованном на сайте Кремля.