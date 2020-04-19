Уровень организованности и ответственности всех ветвей власти находится на максимальном уровне в связи с распространением коронавируса в стране. Эпидемиологическая ситуация находится на полном контроле.

С таким утверждением выступил президент России Владимир Путин.

"Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении", - рассказал российский лидер.