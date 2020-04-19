Демограф спрогнозировала всплеск рождаемости после карантина

В течение года после окончания карантина из-за пандемии коронавируса Россию ждёт всплеск рождаемости. Такое мнение высказала социолог и демограф Дарья Халтурина в интервью радио Sputnik.

По её словам, зачатие обычно происходит не во время самого карантина, а немного позднее, когда ситуация начинает восстанавливаться. Халтурина считает, что причиной этому может быть то, что во время тяжелых периодов люди вспоминают о человеческих ценностях и в какой-то степени переосмысливают свою жизнь.