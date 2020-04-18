В московском транспорте изменится способ оплаты проезда

В Москве изменятся правила оплаты проезда в общественном транспорте. Изменения начнут действовать с 22 апреля, передает "RT на русском".

По словам мэра столицы Сергея Собянина, с указанной даты оплатить проезд можно будет только электронными картами — "Тройкой", "Стрелкой", месячным единым проездным билетом. Также подойдут социальные карты москвича и жителя Московской области.