В Москве изменятся правила оплаты проезда в общественном транспорте. Изменения начнут действовать с 22 апреля, передает "RT на русском".
По словам мэра столицы Сергея Собянина, с указанной даты оплатить проезд можно будет только электронными картами — "Тройкой", "Стрелкой", месячным единым проездным билетом. Также подойдут социальные карты москвича и жителя Московской области.
"Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть", — предупредил Собянин.
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