Зоопарки отнесли к пострадавшим от коронавируса отраслям

От экономических последствий коронавирусной пандемии страдают не только люди, но и содержащиеся в цирках и зоопарках животные: у владельцев этих заведений уже не хватает денег на их содержание. Об этом сообщает телеканал "360".

Правительство не оставило без внимания эту проблему и внесло зоопарки в список отраслей, понесших значительные убытки из-за COVID-19. Тем не менее, в документе не уточняется, распространятся ли меры поддержки на частные зоопарки и цирки. Пока что заведения держатся на последних запасах и помощи неравнодушных граждан, готовых подкармливать животных.