От экономических последствий коронавирусной пандемии страдают не только люди, но и содержащиеся в цирках и зоопарках животные: у владельцев этих заведений уже не хватает денег на их содержание. Об этом сообщает телеканал "360".
Правительство не оставило без внимания эту проблему и внесло зоопарки в список отраслей, понесших значительные убытки из-за COVID-19. Тем не менее, в документе не уточняется, распространятся ли меры поддержки на частные зоопарки и цирки. Пока что заведения держатся на последних запасах и помощи неравнодушных граждан, готовых подкармливать животных.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.