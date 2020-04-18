Российская авикомпания "S7" задействовала пассажирские самолеты для перевозки грузов медицинского назначения из Китая, сообщили в пресс-службе компании. Первый самолет уже вылетел из Пекина в Новосибирск. Компания объясняет это острой необходимостью срочно доставить в Россию медицинские товары, в частности — маски.

"S7 Airlines начинает перевозку грузов медицинского назначения в салоне пассажирских самолетов. Утром 18 апреля S7 Airlines выполнила первый рейс с грузом медицинского назначения из Пекина в Новосибирск. В этот же день авиакомпания доставит груз на другом рейсе из Новосибирска в Москву, разместив его, в том числе, в салоне самолета. На этой неделе также запланирован грузовой рейс из Шанхая в Москву", — говорится в сообщении.