Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой готовится к приему туристов. Об этом он заявил телеканалу NTV.
Министр прогнозирует, что в конце мая произойдет спад пандемии коронавируса, и на побережье начнут съезжаться туристы. По его словам, первыми в Турцию приедут туристы из азиатских стран.
"Мы прогнозируем, что к концу апреля — началу мая наступит перелом (в пандемии). Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение", — сказал Эрсой в эфире телеканала NTV.
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