Турецкий министр прогнозирует открытие пляжного сезона

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой готовится к приему туристов. Об этом он заявил телеканалу NTV.

Министр прогнозирует, что в конце мая произойдет спад пандемии коронавируса, и на побережье начнут съезжаться туристы. По его словам, первыми в Турцию приедут туристы из азиатских стран.