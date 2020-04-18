В Москве заблокировали 554 пропуска у нарушителей карантина

Власти столицы России выявили 554 случая, когда болеющие, или с ними живущие выходили на улицу, тем самым нарушая карантин. Цифровые пропуска их носителей были аннулированы, сообщается в Telegram оперативного штаба Москвы по ситуации с COVID-19.