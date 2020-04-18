Власти столицы России выявили 554 случая, когда болеющие, или с ними живущие выходили на улицу, тем самым нарушая карантин. Цифровые пропуска их носителей были аннулированы, сообщается в Telegram оперативного штаба Москвы по ситуации с COVID-19.
"Власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у горожан, зараженных коронавирусом, или у тех, кто живет с заболевшими и обязан соблюдать самоизоляцию", — цитирует оперштаб слова руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
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