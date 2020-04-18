Глава ЛДПР Владимир Жириновский посчитал, что бизнесмены должны поделиться своими сбережениями для помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса.

"У нас много бизнесменов, у которых миллиарды долларов накоплений. Они годами обогащались в нашей стране, и теперь им сам бог велел рассчитаться, передать часть своих активов для оказания материальной помощи гражданам", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.