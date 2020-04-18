В Подмосковье насчитали более четырех миллионов выданных пропусков

Глава региона Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360" о том, что в Подмосковье с 15 апреля выдано уже более 4,5 миллионов цифровых пропусков.

"С 15 апреля мы ввели обязательные цифровые пропуска для передвижения по области. Выдали за это время 4,5 миллиона пропусков", - сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры в столице и области будут действовать до 1 мая.