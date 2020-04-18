Владимир Путин подписал указ, признающий действительными паспорта и водительские права, срок которых истек или заканчивается с 1 до 15 июля, сообщает пресс-служба Кремля.
"Признать действительными на территории РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно", — говорится в сообщении.
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