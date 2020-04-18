Пандемия COVID-19 вызовет дефицит кофе

Агенство Bloomberg прогнозирует дефицит кофе на фоне коронавирусной пандемии в Южной Америке, передает РИА "Новости".

Сокращение рабочих часов, низкие зарплаты и страх перед новой коронавирусной инфекцией привели к тому, что рабочие, занимающиеся сбором кофейных зерен, начали массово покидать плантации. В итоге получилось так, что новые запасы кофе не созданы, а старые — практически исчерпаны. В связи с этим рынок уже готовится к резкому повышению цен на этот продукт.