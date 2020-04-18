На большей части территории России ожидается теплый май. Об этом заведующая лабораторией Гирометцентра РФ Людмила Паршина рассказала "Российской газете".
По её словам, в Центральном федеральном округе, Крыму, Краснодарском крае и в Поволжье ожидается незначительное превышение климатической нормы. В среднем на один градус выше нормы отклонится температурный режим в Москве.
В центральном регионе днем ожидается температура около 20 градусов выше нуля. Ночью воздух будет прогреваться до +10 градусов по Цельсию.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.