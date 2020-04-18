Синоптики спрогнозировали теплый май

На большей части территории России ожидается теплый май. Об этом заведующая лабораторией Гирометцентра РФ Людмила Паршина рассказала "Российской газете".

По её словам, в Центральном федеральном округе, Крыму, Краснодарском крае и в Поволжье ожидается незначительное превышение климатической нормы. В среднем на один градус выше нормы отклонится температурный режим в Москве.

В центральном регионе днем ожидается температура около 20 градусов выше нуля. Ночью воздух будет прогреваться до +10 градусов по Цельсию.