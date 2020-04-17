Медведев посоветовал россиянам наслаждаться пребыванием дома

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем можно заняться, будучи дома во время карантина. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, он посоветовал россиянам извлечь из временного отдыха как можно больше пользы: больше читать, смотреть фильмы и проводить время с семьей.