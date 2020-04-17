Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем можно заняться, будучи дома во время карантина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, он посоветовал россиянам извлечь из временного отдыха как можно больше пользы: больше читать, смотреть фильмы и проводить время с семьей.
"Конечно, (нужно) оставаться дома. И получать удовольствие от общения с близкими, от чтения книг, просмотра телевизионных программ, фильмов. От всего того, что нас окружает в домашних условиях", — сказал Медведев.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.