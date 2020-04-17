Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Большинство россиян поддержали ограничения на посещение храмов

Общество

Большинство россиян — 84% — поддерживают рекомендации РПЦ по ограничению на посещение храмов в пасхальные праздники. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

"В этом году празднование Пасхи осложняется распространением коронавирусной инфекции по всему миру. Поддерживают рекомендацию ограничить посещение храмов, мечетей во время религиозных праздников абсолютное большинство россиян — 84%. Среди православных россиян эта доля 87%", — отмечается в исследовании.

Треть опрошенных (34%) решили не праздновать Пасху в этом году. Это почти в три раза больше, чем в предыдущие годы. И с учетом того, что Пасха, согласно опросу, является третьим по значимости праздником после Дня Победы и Нового года. При этом все-таки готовить праздничные блюда намерены 44% респондентов. Освятить куличи и яйца хотели бы всего 3%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что несмотря на обращение патриарха Кирилла к верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов, некоторые священнослужители проигнорировали прямое указание предстоятеля РПЦ.

Темы вциом пасха
Новости Все >
Во Владикавказе задержали двух женщин за продажу героина
Большинство россиян поддержали ограничения на посещение храмов
В России ежедневно производят больше восьми миллионов масок
Медведев посоветовал россиянам наслаждаться пребыванием дома
Путин: очаги COVID-19 возникают из-за недоработки и невнимательности
В РПЦ не стали осуждать посещающих храмы во время карантина
Бабкина вынуждена справлять нужду в памперс
Обмен пленными в Донбассе это еще не конец войны – политолог
В Волгограде сняли некоторые ограничения по изоляции
В Омской области возбудили уголовное дело о нападении на ветерана войны
Последние материалы
В России ежедневно производят больше восьми миллионов масок
Медведев посоветовал россиянам наслаждаться пребыванием дома
Путин: очаги COVID-19 возникают из-за недоработки и невнимательности
В РПЦ не стали осуждать посещающих храмы во время карантина
Эксперт: экономическая жизнь после пандемии
Бабкина вынуждена справлять нужду в памперс
Обмен пленными в Донбассе это еще не конец войны – политолог
В Волгограде сняли некоторые ограничения по изоляции
В Омской области возбудили уголовное дело о нападении на ветерана войны
Эксперт пояснил, что такое режим ЧП в Японии
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Российский шоу-бизнес
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Здоровье
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Бывший СССР
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
Василий Амирджанов Пандемия невольно запустила переоценку смыслов Василий Амирджанов Любовь Степушова Грузия будет самой пострадавшей от пандемии стран бывшего СССР Любовь Степушова Конрад Ренкас Смоленская катастрофа - 10 лет антироссийской истерии в Польше Конрад Ренкас
Комментарии
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
В Белоруссии уровень заболеваемости COVID-19 превысил среднемировой
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
Китайские эксперты: "Армата" - неудачный танк
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Во Франции определили температуру гибели коронавируса
Задержаны начальник полиции и начальник ГИБДД города Георгиевска
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ