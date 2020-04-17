Большинство россиян поддержали ограничения на посещение храмов

Большинство россиян — 84% — поддерживают рекомендации РПЦ по ограничению на посещение храмов в пасхальные праздники. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

"В этом году празднование Пасхи осложняется распространением коронавирусной инфекции по всему миру. Поддерживают рекомендацию ограничить посещение храмов, мечетей во время религиозных праздников абсолютное большинство россиян — 84%. Среди православных россиян эта доля 87%", — отмечается в исследовании.

Треть опрошенных (34%) решили не праздновать Пасху в этом году. Это почти в три раза больше, чем в предыдущие годы. И с учетом того, что Пасха, согласно опросу, является третьим по значимости праздником после Дня Победы и Нового года. При этом все-таки готовить праздничные блюда намерены 44% респондентов. Освятить куличи и яйца хотели бы всего 3%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что несмотря на обращение патриарха Кирилла к верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов, некоторые священнослужители проигнорировали прямое указание предстоятеля РПЦ.