В Волгоградской области снова заработали парикмахерские, салоны красоты, мебельные салоны и ателье. Об этом сообщает РИА "Новости".

Губернатор области Андрей Бочаров подписал постановление, в котором указаны изменения в работе некоторых организаций.

"Деятельность по оказанию услуг парикмахерскими и салонами красоты … может осуществляться организациями (работодателями) в случае обеспечения ими одновременного соблюдения следующих условий: оказания услуг исключительно по предварительной записи, обеспечения площади обслуживания не менее 10 квадратных метров на одного потребителя, применения препаратов для обеззараживания помещений", — говорится в постановлении.