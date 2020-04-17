Московские вокзалы проходят дезинфекцию

Специалисты Центра "Лидер" МЧС России начали проводить дезинфекцию московских вокзалов специальными растворами. Казанский и Курский вокзалы уже обработаны, на очереди Белорусский вокзал.

"Почти 50 тысяч квадратных метров внутренних помещений и около 77 тысяч квадратных метров прилегающей территории обработали подразделения Центра "Лидер" на Казанском и Курском вокзалах за два дня", — сказал собеседник агентства.

Специалистами выполнена полная обработка основных зданий, перронов, лифтов и эскалаторов. Для дезинфекции потребовалось более 10 тысяч литров хлорсодержащего раствора.