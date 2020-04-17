Историк рассказал, когда в России отметят День Победы

День Победы в России могут отметить в июне или в сентябре. Оба варианта имеют прямое отношение к разгрому фашисткой Германии и победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

"Вы правильно говорите о том, что мы должны обязательно отпраздновать День победы, потому что это святой для нас праздник для всех россиян. На мой взгляд, если это будет по лучшему сценарию развиваться, 24 июня — это когда был произведен парад наших вооруженных сил в честь разгрома Германии, когда Жуков принимал парад, Рокоссовский командовал парадом, когда бросили немецкие знамена к мавзолею. Это одна дата. Если к тому времени, к сожалению, не будет, другая дата — это 3 сентября 1945 года, когда наша Государственная Дума приняла предложение", — отметил историк.

Напомним, что Владимир Путин объявил о переносе всех празднований и массовых мероприятий, связанных с Днем Победы. В том числе, отменена подготовка к параду Победы в Москве. Новая дата празднования не назначена, она будет зависеть то того, как в стране будет развиваться ситуация с коронавирусом.