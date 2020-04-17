Жителям Нижнего Новгорода платят за соблюдение самоизоляции

В российском Нижнем Новгороде власти решили повысить мотивацию на строгое соблюдение карантина. Горожанам выдают бонусные баллы за каждую официально оформленную заявку на выход из дома. После окончания пандемии коронавируса их можно обменять на посещения культурных мероприятий, походы в спортзал, в бассейн или на каток.