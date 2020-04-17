В российском Нижнем Новгороде власти решили повысить мотивацию на строгое соблюдение карантина. Горожанам выдают бонусные баллы за каждую официально оформленную заявку на выход из дома. После окончания пандемии коронавируса их можно обменять на посещения культурных мероприятий, походы в спортзал, в бассейн или на каток.
"Мы хотим использовать не столько штрафы и санкции за нарушение режима самоизоляции, сколько стимулировать жителей за счет начисления бонусов, так называемых доброрублей", — приводит сайт правительства Нижегородской области слова главы региона Глеба Никитина.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.