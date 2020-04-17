Продуктовые карточки решат сразу несколько задач – мнение эксперта

Введение системы продуктовых карточек поддержит недостаточно обеспеченные группы людей, которые остались без работы из-за коронавируса. Правда, назвать систему нужно иначе.

Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Идею, которую высказывают ассоциации, я полностью поддерживаю. Мы решаем таким образом несколько задач. Единственное, что я не поддерживаю, так это словосочетание "продуктовая карточка". Я бы назвал каким-нибудь словом, например, "внутренняя продовольственная помощь". Сейчас слово "карточка" может вызвать у людей, что у нас не хватает продовольствия, мы будем по карточкам, грубо говоря, 100 батонов хлеба делить на 100 человек по одному батону в руки. Такого не предвидится", — успокоил эксперт.

По его словам, в магазинах недостатка продуктов не наблюдается, доктрина продовольственной безопасности полностью выполняется.

Алексей Майоров рассказал, как может работать система продуктовых карточек в России:

"Человек, придя в магазин, расплачивается не деньгами, а неким продовольственным сертификатом. Магазин принимает этот сертификат и вместо оплаты производителю отдает этот сертификат. Он должен производителю деньги передать из торговли, а он ему передает этот сертификат. Сертификат предъявляется к оплате в правительство, надо орган определить, и те перечисляют производителю деньги. Он сертификат отдал — получил вместо него деньги. Мы таким образом и людям поможем, и инфляцию не поднимем, и отечественного производителя поддержим, потому что мы можем сделать так, что их действие будет распространяться не на всю продукцию, например, а только на отечественных производителей".

По мнению эксперта, такую систему в России можно развернуть за полторы-две недели.