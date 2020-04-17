В Москве на фоне пандемии коронавируса проведут четвертую по счету обработку дорог, тротуаров, дворов и парковок. Об этом сообщает телеканал "360".
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, обработке также подвергнутся все пространства перед входом в метро, автобусные остановки, транспортно-пересадочные узлы, территории медучреждений и общественные туалеты.
"Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые ресурсы для этого имеются", — добавил Бирюков.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.