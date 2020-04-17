Москву в четвертый раз обработают от COVID-19

В Москве на фоне пандемии коронавируса проведут четвертую по счету обработку дорог, тротуаров, дворов и парковок. Об этом сообщает телеканал "360".

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, обработке также подвергнутся все пространства перед входом в метро, автобусные остановки, транспортно-пересадочные узлы, территории медучреждений и общественные туалеты.