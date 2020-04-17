Новые случаи заражения COVID-19 в Рязанской области

За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Рязанской области выросло еще на 30 человек, общее число пострадавших — 184.

"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 17 апреля в регионе выявлены еще 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 184 человек", — говорится в сообщении.

И еще 33 положительных теста на коронавирус находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Все контактирующие с больными уже изолированы.