Врачи, опрошенные РИА "Новости", считают, что сдавать тест на коронавирус, не имея очевидных симптомов, нет смысла. Однако по окончании пандемии можно проверить сахар, холестерин и кровь, как считают медики.

"Надо знать, на что вы нацелены при сдаче анализов, на какую патологию, потому что болезней много сотен и анализов тоже сотни. Если человек себя хорошо чувствует — пусть сидит себе. Если человек чувствует себя здоровым и ничего его не беспокоит, зачем ему делать это все?… Если у него серьезные хронические болезни, то есть специальный набор, надо знать, что делать, а делать все подряд — это бессмысленная трата денег", — заявила агентствутерапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская.