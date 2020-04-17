В связи с пандемией коронавируса не во всех регионах есть возможность посетить банк для замены банковской карточки с истекшим сроком. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что все банковские карты, у которых истекает срок годности, будут работать до 1 июля 2020 года.
"Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля", — сказала Набиуллина на онлайн-пресс-конференции в пятницу.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.