Просроченные банковские карты будут работать до июля

В связи с пандемией коронавируса не во всех регионах есть возможность посетить банк для замены банковской карточки с истекшим сроком. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что все банковские карты, у которых истекает срок годности, будут работать до 1 июля 2020 года.