В Западной Сибири будет аномально жарко

На севере Западной Сибири и Красноярском крае столбик термометра поднимется на 12-16 градусов выше климатической нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что обычно в этих регионах намного холодней.