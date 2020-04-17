На севере Западной Сибири и Красноярском крае столбик термометра поднимется на 12-16 градусов выше климатической нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что обычно в этих регионах намного холодней.
"Совершенно необычная ситуация, когда в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура такая же, как в Москве. Там аномалии достигают 12-16 градусов со знаком плюс. Это необычно", — говорит ученый.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.