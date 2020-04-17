Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы. Так пара решила поддержать нуждающихся в этот непростой период.

Гарри и Меган попали на камеры видеонаблюдения одного из домов. Запись затем оказалась у журналистов TMZ. Это первый зафиксированный "совместный выход" пары после переезда в Лос-Анджелес.

Герцог и герцогиня оделись крайне неприметно — в джинсы и рубашки, Меган еще дополнила образ бейсболкой и медицинской маской, Гарри — банданой.

Напомним, в начале 2020 года пара объявила, что намерена сложить с себя королевские полномочия и жить самостоятельной жизнью. Многие подвергли их решение критике. В конце марта Гарри и Меган официально отказались от привилегий членов королевской семьи.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что принц Гарри больше не использует свою фамилию Маунтбеттен-Виндзор для оформления документов. Вместо этого он указывает только свое полное имя — принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский.