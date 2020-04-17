В Zoom появились ночные клубы с диджеями и дресс-кодом

В сложившихся условиях индустрия развлечений нашла выход в виртуальной реальности. Несмотря на коронавирус и самоизоляцию, люди продолжили посещать вечеринки, правда, в онлайн-формате посредством Zoom, передает телеканал "360" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Так, на одной из подобных Zoom-вечеринок Club Guarantee были даже соблюдены все атрибуты такого мероприятия: диджеи, танцоры и даже дресс-код. Вход на вечеринку не бесплатный.