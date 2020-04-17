В парламенте Армении встал вопрос о запрете полиэтиленовых пакетов. Депутаты практически единогласно поддержали это решение — 105 из 106 поддержали принятие поправок.
В приложении к законопроекту сообщается, что пакеты толщиной до 50 микрон используются 10 минут, а для их разложения нужно около 400 лет. Законопроект начнет свое действие с 2022 года.
"В Армении подобную продукцию производят 44 хозсубъекта. Ежегодно в республике производится 12 тысяч тонн полиэтиленовых пакетов, а домашними хозяйствами потребляется 3,6 — 4 тысячи тонн. Эти объемы можно заменить альтернативной продукцией", — заявили в министерстве окружающей среды.
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