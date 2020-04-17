В Армении запретили полиэтиленовые пакеты

В парламенте Армении встал вопрос о запрете полиэтиленовых пакетов. Депутаты практически единогласно поддержали это решение — 105 из 106 поддержали принятие поправок.

В приложении к законопроекту сообщается, что пакеты толщиной до 50 микрон используются 10 минут, а для их разложения нужно около 400 лет. Законопроект начнет свое действие с 2022 года.