Великая пятница — скорбный день, когда Иисус Христос был распят на кресте. Этот день также называют "Страстной пятницей". В это время православная церковь соблюдает самый строгий пост, а монастырский устав указывает на полное воздержание от приема пищи.
В Московской патриархии советуют в этот день не посещать богослужений и молиться дома во избежание распространения коронавируса.
А праздник Пасхи, или Воскресения Христова, в этом году будет отмечаться 19 апреля.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.