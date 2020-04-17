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Православные христиане отмечают Великую пятницу

Общество

Великая пятница — скорбный день, когда Иисус Христос был распят на кресте. Этот день также называют "Страстной пятницей". В это время православная церковь соблюдает самый строгий пост, а монастырский устав указывает на полное воздержание от приема пищи.

В Московской патриархии советуют в этот день не посещать богослужений и молиться дома во избежание распространения коронавируса.

А праздник Пасхи, или Воскресения Христова, в этом году будет отмечаться 19 апреля.

пасха православие коронавирус иисус христос страстная пятница
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