Православные христиане отмечают Великую пятницу

Великая пятница — скорбный день, когда Иисус Христос был распят на кресте. Этот день также называют "Страстной пятницей". В это время православная церковь соблюдает самый строгий пост, а монастырский устав указывает на полное воздержание от приема пищи.

В Московской патриархии советуют в этот день не посещать богослужений и молиться дома во избежание распространения коронавируса.

А праздник Пасхи, или Воскресения Христова, в этом году будет отмечаться 19 апреля.