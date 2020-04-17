Билеты на зарубежные рейсы не продают до августа

Россия прекратила авиасообщения с другими странами. Исключения сделаны лишь для вывозных рейсов, почтовых, санитарных и грузовых отправлений. Также не запрещены транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа.

Так, при запросе билетов в европейские города на май сайт выдаст отсутствие рейсов на указанный период. По данным системы бронирования на сайте авиакомпании "Аэрофлот", билеты в Нью-Йорк, Мадрид, Париж, Рим и Токио купить можно только после 1 августа.