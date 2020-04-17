В интернете появилось много фотографий, где жители многоэтажных домов устраивают утренние пробежки по лестницам. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова считает такие занятия опасными.

"Я бы не стала бегать по лестницам: все-таки в подъезде живет масса людей. Если кто-то чихнул на лестнице, а вы там потом пробежали? Или вы — бессимптомный носитель — пробежались, а потом туда же старушка вышла за хлебом? В респираторе, наверное, можно бегать, но вряд ли вам это понравится", — сказала Баранова.