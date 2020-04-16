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Источник Правда.Ру

Ошибка медиков, как тест на вменяемость "общественности"

Общество

14 апреля "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Усть-Куте полиции пришлось взять под охрану целую семью из-за того, что жители города ей устроили травлю из-за положительного теста на коронавирус у 7-летнего мальчика.

И вот сегодня выяснилось, что лаборанты что-то напутали и ребенок на самом деле здоров.

Об этом сообщила Тамара Климина, глава Усть-Кутского района Иркутской области.

"Анализы, взятые повторно у всей семьи, пришли с отрицательным результатом. Надеюсь, вы не поставите мне в вину то, что где-то в медицинском учреждении произошла ошибка", — сказала чиновница.

Бесспорно, новость замечательная. Но кто вернет родителям первоклассника тонны потраченных нервных клеток, а ему самому веру в то, что "человек человеку — друг, товарищ и брат?"

И что скажут те, кто был так смел и решителен, сыпя угрозами и оскорблениями в адрес женщины и двоих детей?

И, самое, пожалуй, главное. Эта история стала показателем какой-то болезни общества, которая вдруг обострилась на фоне пандемии.

Какой? В эксклюзивном интервью "Правде.Ру" объясняет клинический психолог Михаил Хорс.

Михаил Анатольевич, почему люди готовы травить и оскорблять тех, кто заразился? Это страх перед болезнью? Истерика? Или что-то другое?

Это страх перед неизвестностью недостаточно развитой личности.

Никого не желаю обидеть, но чем более развита личность человека, чем человек психически и интеллектуально более развит, тем у него выше уровень готовности к каким-то изменениям в его жизни. Он к большому варианту событий готов.

  • Чем личность менее развита, тем больше у нее запрос на стабильность, на постоянство.

К чему это приводит? К тому, что любая неизвестность пугает. А тут кроме самой неизвестности есть еще и истерия в средствах массовой информации.

При этом инфантильные люди склонны верить всему, что они прочитали в паблике, на страничке у своей соседки и так далее. Ну не умеют они отделять информацию от толкования этой информации, воспринимать толкование как частое мнение и необязательно соответствующее реальности!

Люди более развитые опираются на информацию, на факты, а не на их толкование.

  • Поэтому те, кто угрожает, очевидно, имеют низкий уровень развития личности.

Мне, например, тоже угрожали. Я выступил на одной передаче. Это еще было в конце прошлого года. Ни о каком вирусе еще не было речи у нас в стране. Я говорил, что ответственность человека за свою жизнь на нем лежит, и что, если ты мало зарабатываешь, значит, ты мало или плохо или не там работаешь.

Люди из регионов (это был канал ОТР, у него много региональных зрителей) начали писать мне в соцсети, тоже грозить меня убить, на вилы поднять, в огне, говорят, гори.

Такая история. И таких "узкодумающих" много. Это реальность нашей жизни. Она ни хорошая, ни плохая.

Рекомендация психолога

Важно помнить об этом и к этому внутренне быть готовым. Тогда такие заходы не сильно травмируют, злобные и несправедливые выпады в наш адрес эмоционально не так травматично станут восприниматься.

Можно ли все-таки как-то вот такое деструктивное поведение нивелировать, даже имея таких соседей?

С точки зрения самих людей я, честно говоря, не стал бы чего-то пытаться исправить. С соседями, может быть, как-то и поговорить. Здесь органы власти молодцы: здорово, что они оперативно отработали, поставили охрану. Здесь важно, что у нас государство имеет право на насилие над людьми. Как только появляется у кого-то из граждан попытка "затравить" или еще как-то навредить, или "суд народный" устроить, очень важно, чтобы государство это жестко пресекало.

Чем быстрее государство реагирует, тем быстрее у таких "героев" встает голова на место. Низкоразвитые личности быстро понимают только силу. Право сильного:

  • По башке дали — теперь я понял, туда не суюсь.
  • По башке не дали — они это воспринимают как проявление слабости. И распоясываются вконец.

Просто люди такие. Со временем разовьются.

Вот в это я слабо верю.

Разовьются. Может быть, не они сами, а дети или внуки. Но общество как социальная страта, если мы не стараемся специально деградировать, если общество имеет какие-то идеалы, выставляет социальные цели, и даже такие слои общества, которые сейчас себя так проявляют, развиваются.

Если в обществе есть настрой, как у нас было в конце СССР и начале 90-х на колбасу и на жвачку, конечно, эти люди не будут развиваться, будут деградировать.

Но сейчас я бы сказал, что наше общество очень по-разному, разновекторно: одни идут в "Бессмертный полк", другие — беспорядки на улицах устраивать.

Темы усть-кут психолог михаил хорс коронавирус травля семьи
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